Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 4 325,17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 4 329,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 326,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 314,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 329,97 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 374,30 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.01.2024, den Stand von 4 033,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 040,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,50 Prozent auf 53,33 GBP), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 129,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 449,40 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 414,10 EUR) und Glencore (+ 0,73 Prozent auf 4,70 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,59 Prozent auf 5,77 EUR), GSK (-1,06 Prozent auf 15,94 GBP), AstraZeneca (-0,55 Prozent auf 108,18 GBP), SAP SE (-0,45 Prozent auf 169,62 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,43 Prozent auf 41,22 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 907 939 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 525,350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

