Mittwochshandel in Paris: CAC 40 unentschlossen

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag wenig bewegt.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 0,00 Prozent auf 7 932,80 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,497 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,089 Prozent tiefer bei 7 925,79 Punkten, nach 7 932,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 919,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 956,57 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,020 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 638,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der CAC 40 auf 7 435,99 Punkte taxiert. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 7 373,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,34 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 977,68 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 418,948 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at