Montagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 4 066,80 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,074 Prozent stärker bei 4 067,70 Punkten in den Montagshandel, nach 4 064,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 052,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 071,32 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, stand der STOXX 50 bei 3 867,43 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.09.2023, einen Stand von 3 966,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wies der STOXX 50 3 779,44 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 10,34 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 36,70 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 22,84 EUR), Richemont (+ 0,86) Prozent auf 116,75 CHF), Novartis (+ 0,65 Prozent auf 85,27 CHF) und Siemens (+ 0,60 Prozent auf 163,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Glencore (-3,54 Prozent auf 4,41 GBP), Rio Tinto (-2,13 Prozent auf 54,64 GBP), Bayer (-1,40 Prozent auf 31,45 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 146,40 EUR) und BAT (-1,14 Prozent auf 22,90 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 7 896 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 399,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at