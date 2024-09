Morgan Stanleys Top-Aktien in Europa

• Morgan Stanley mit Top-Picks unter europäischen Titeln• Zwei deutsche Unternehmen mit dabei• Attraktive Risiko-Rendite im Fokus

Morgan Stanleys Top Europa-Picks

Morgan Stanley hat kürzlich seine Liste der besten europäischen Aktien aktualisiert. In der aktuellen Mitteilung werden die neuen Titel, der zugrunde liegende Auswahlprozess sowie die Performance im Vergleich zu wichtigen Indizes thematisiert, wie Investing.com berichtet.

Seit ihrer Einführung im September 2021 haben die European Top Picks von Morgan Stanley den breiteren Markt kontinuierlich übertroffen. Sie werden durch ein gründliches Auswahlverfahren bestimmt, das eine umfassende Analyse durch die Aktienforschungsteams beinhaltet. Die in die Liste aufgenommenen Aktien tragen ein Overweight-Rating, was darauf hindeutet, dass die Analysten erwarten, dass diese Aktien ihre jeweiligen Branchenkollegen übertreffen. Der Auswahlprozess berücksichtigt dabei das allgemeine Marktumfeld, Branchentrends sowie unternehmensspezifische Grundlagen.

Die Strategie zielt darauf ab, Aktien mit attraktiven Risiko-Rendite-Profilen und erheblichem Aufwärtspotenzial unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren.

Der Mix aus defensiven und zyklischen Aktien verdeutliche zudem einen ausgewogenen Ansatz, der sowohl auf Stabilität abzielt als auch Wachstumschancen in Sektoren nutzt, die sich in der Erholung oder Expansion befinden.

Das neueste Update der European Top Picks-Liste umfasst sechs Neuzugänge: Barclays, Fresenius, Getlink, Rheinmetall, Saipem und TotalEnergies. Die genannten Unternehmen wurden aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten, strategischen Positionierung und ihrem Potenzial, den aktuellen Markt zu übertreffen, ausgewählt.

Barclays-Aktie

Die britische Bank Barclays wurde in die Top Picks aufgenommen, da sie gut aufgestellt sei, um von den Zinserhöhungen der Bank of England zu profitieren. Die starke Kapitalausstattung und die solide Vermögensqualität machen die Bank widerstandsfähig gegen die Herausforderungen eines höheren Zinsumfelds, heißt es laut den Experten.

Darüber hinaus sei die britische Bank dank ihres diversifizierten Geschäftsmodells, zu dem auch eine robuste Investmentbanking-Abteilung gehört, in der Lage, Wachstumschancen in verschiedenen Segmenten des Finanzmarkts zu nutzen.

Anhand von auf der Plattform TipRanks gesammelten Analysten-Bewertungen erhält die Barclays-Aktie aus insgesamt elf Analysen eine starke Kaufempfehlung (10x buy, 1x sell). Das durchschnittliche Kursziel für das Papier beträgt 280,67 Pence, was einer Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs von 221 Pence entspricht (Stand: 13.09.2024).

Fresenius-Aktie

Der deutsche Medizintechnik- und Gesundheitskonzern Fresenius sei derweil hervorragend positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen zu profitieren. Mit der fortschreitenden Erholung von der COVID-19-Pandemie werde hier erwartet, dass das Gesundheitsunternehmen eine Zunahme bei planbaren Operationen und anderen nicht dringend erforderlichen medizinischen Eingriffen verzeichnet.

Dank ihrer starken Präsenz auf den europäischen und internationalen Märkten verfüge Fresenius über diversifizierte Einnahmequellen, die das Unternehmen zu einer stabilen Wachstumsoption im Gesundheitssektor machen.

Die Fresenius-Aktie erhält laut TipRanks-Daten aus elf Analystenratings eine starke Kaufempfehlung (9x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,26 Euro und entspricht damit einer Veränderung von 10,87 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 34,51 Euro (Stand: 13.09.2024).

Getlink-Aktie

Getlink, der französische Betreiber des Eurotunnels, wurde in die Top Picks aufgenommen, da das Unternehmen von der steigenden Reise- und Handelsaktivität zwischen Großbritannien und Europa profitieren könne. Angesichts der zunehmenden grenzüberschreitenden Mobilität werde erwartet, dass die Infrastrukturanlagen des Unternehmens verstärkt genutzt werden.

Zudem passen die Investitionen von Getlink in nachhaltige Transportlösungen zu den Bemühungen der Europäischen Union, CO2-Emissionen zu senken, und eröffnen damit potenziell neue Wachstumschancen.

Für die Getlink-Aktie liegen laut Daten von TipRanks in den vergangenen drei Monaten drei Ratings durch Analysten vor, aus denen sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (2x buy, 1x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,33 Euro woraus sich ein Wachstumspotenzial von 12,8 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 16,25 Euro ergibt (Stand: 13.09.2024).

Rheinmetall-Aktie

Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall stehe vor einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten, bedingt durch zunehmende geopolitische Spannungen und die erneute Fokussierung auf Verteidigungsausgaben in Europa, so die Experten von Morgan Stanley.

Das Unternehmen biete ein breites Spektrum an fortschrittlicher Militärtechnologie und Fahrzeugen an, für die angesichts der Aufrüstung europäischer Verteidigungsfähigkeiten voraussichtlich mehr Aufträge erwartet werden. Rheinmetalls enge Beziehungen zu europäischen Regierungen und sein Ruf als innovativer Anbieter von Wehrtechnik stärken die Wachstumsperspektiven des Unternehmens unterdessen zusätzlich.

Die Rheinmetall-Aktie erhält aus zwölf Analysten-Bewertungen eine starke Kaufempfehlung (10x buy, 2x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 609,55 Euro und entspricht damit einer Veränderung von 17 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 521,00 Euro (Stand: 13.09.2024).

Saipem-Aktie

Das italienische Rohstoffunternehmen Saipem befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess, der das Unternehmen für zukünftiges Wachstum rüsten soll. Mit der fortschreitenden Erholung des globalen Energiemarktes werde erwartet, dass Saipems Expertise in Offshore-Bohrungen und Energieinfrastruktur stark nachgefragt sein wird.

Zudem passe die Initiativen des Ingenieur- und Bauunternehmens im Bereich erneuerbare Energien zur steigenden Bedeutung von Nachhaltigkeit im Energiesektor und bieten damit vielversprechende Wachstumsperspektiven für die Zukunft.

Aus sechs Bewertungen durch Wall Street-Analysten ergibt sich für die Saipem-Aktie eine starke Kaufempfehlung (5x buy, 1x hold). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,04 Euro was eine Steigerung von 63,45 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs von 1,86 Euro darstellt.

TotalEnergies-Aktie

Das französische Energieunternehmen TotalEnergies gehört zu den führenden Energieunternehmen Europas und verfügt über eine starke Bilanz sowie ein diversifiziertes Portfolio, das sowohl traditionelle Energiequellen als auch Investitionen in erneuerbare Energien umfasst, so die Experten. Dank strategischer Investitionen in Solar-, Wind- und Wasserstoffprojekte sei das Unternehmen außerdem gut auf die Energiewende vorbereitet.

Zudem sichern die robusten Upstream-Aktivitäten des Unternehmens seine Rolle als bedeutender Akteur auf dem globalen Energiemarkt. Durch sein Engagement zur Reduzierung von CO2-Emissionen sei Total zudem gut für zukünftige regulatorische Anforderungen aufgestellt.

Für die Papiere von TotalEnergies gab es in den vergangenen drei Monaten 17 Bewertungen durch Analysten, woraus sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt (12x buy, 5x hold). Das durchschnittliche Kursziel von 73,92 Euro entspricht einem Aufwärtspotenzial von 21,04 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 61,07 Euro (Stand: 13.09.2024).

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.