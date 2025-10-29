Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:04 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 377,90 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2,09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 1 480 Stück. Seit Jahresanfang 2025 gewann die Aktie 18,2 Prozent. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von MTU Aero Engines wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



