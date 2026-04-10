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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Analysteneinschätzung 10.04.2026 13:29:00

MTU-Aktie sinkt: Analyst wird aufgrund der Margenentwicklung skeptisch

MTU-Aktie sinkt: Analyst wird aufgrund der Margenentwicklung skeptisch

Ein Experte wird zunehmend skeptisch, was die Margenentwicklung beim Triebwerkhersteller MTU angeht. Entsprechend passt der Analyst seine Einschätzung an.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden. Via XETRA verliert die MTU-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 0,42 Prozent auf 329,20 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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