MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
390,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
335,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
334,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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