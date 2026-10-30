MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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30.10.2026 06:48:29

MTU Aero Engines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien schwer einzuordnen gewesen und von den Anlegern mäßig begeistert aufgenommen worden, schrieb David Perry am Donnerstag. Sie seien aber deutlich besser ausgefallen, als sie auf den ersten Blick erschienen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
333,00 € 		Abst. Kursziel*:
39,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
327,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,16%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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