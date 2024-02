Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Munich Re von 370 auf 395 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Hadley Cohen änderte seine Schätzungen für den Rückversicherer sowie für die Assekuranzen Direct Line, Legal & General und M&G. Der Sektor der Versicherer habe sich zuletzt im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 12:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 402,10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51 942 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,2 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen.

