NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 17.989 Pkt - Douglas gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Douglas-Aktie verzeichnete im nachbörslichen Handel am Dienstag bei Lang & Schwarz eine rege Nachfrage. Die Titel, die in einer Preisspanne von 26 bis 30 Euro ausgegeben werden sollen, wurden im Graumarkt mit 32,00 zu 33,20 Euro gehandelt. Der erste Handelstag soll der 21. März sein. Die Parfümeriekette peilt eine Marktkapitalisierung zwischen 2,8 und 3,1 Milliarden Euro an sowie einen Streubesitz zwischen 29,3 und 31,8 Prozent.

Für die Aktien von Grand City Properties ging es um 2,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen zahlt für 2023 keine Dividende und begründet dies mit den hohen Unsicherheiten an den Märkten.

Die Zalando-Aktie wurde 0,3 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen kauft eigene Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder zurück. Das Unternehmen will bis zu 6 Millionen eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro erwerben. Der Aktienrückkauf beginnt am 13. März und endet spätestens am 26. Juli 2024.

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

17.989 17.965 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 12, 2024 16:35 ET (20:35 GMT)