NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 23 198,13 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,756 Prozent auf 23 307,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 132,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 356,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 076,90 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 24 960,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 462,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 19 281,40 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 7,97 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 076,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 7,35 Prozent auf 157,83 USD), Zscaler (+ 5,19 Prozent auf 140,07 USD), CrowdStrike (+ 4,78 Prozent auf 387,26 USD), Atlassian (+ 3,79 Prozent auf 67,59 USD) und Datadog A (+ 3,43 Prozent auf 118,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-5,42 Prozent auf 337,85 USD), Marvell Technology (-4,88 Prozent auf 90,25 USD), Lam Research (-3,98 Prozent auf 203,00 USD), Intel (-3,42 Prozent auf 41,66 USD) und Applied Materials (-3,13 Prozent auf 326,60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 640 457 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at