Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Rentables Volvo (B)-Investment?
|
01.12.2025 10:04:31
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Volvo (B)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Volvo (B)-Papier bei 89,25 SEK. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,204 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (282,80 SEK), wäre das Investment nun 3 168,63 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 216,86 Prozent vermehrt.
Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 575,06 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
10:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|25,59
|-1,08%