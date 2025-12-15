Volvo AB Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Volvo (B)-Papier via Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 191,28 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,523 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,96 SEK, da sich der Wert einer Volvo (B)-Aktie am 12.12.2025 auf 296,40 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 604,46 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
