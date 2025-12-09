Volvo AB Aktie

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

