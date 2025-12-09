Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|
09.12.2025 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen (dpa-AFX)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|26,55
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.