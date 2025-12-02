Volvo AB Aktie
|25,75EUR
|-0,05EUR
|-0,19%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
310,00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
282,90 SEK
|
Abst. Kursziel*:
9,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
282,90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
