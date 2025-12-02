Volvo AB Aktie

25,75EUR -0,05EUR -0,19%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 13:23:48

Volvo AB (B) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
310,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
282,90 SEK 		Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
282,90 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten