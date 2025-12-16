Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 318 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Volvo gehöre zu den Nachzüglern mit Nachholpotenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
318,00 SEK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
295,20 SEK
Abst. Kursziel*:
7,72%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
295,20 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
7,72%
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
