ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktie des Stromnetzbetreibers sei "priced for perfection", schrieb Mark Freshney am Sonntagabend. Das bedeutet, dass die Bewertung so optimistisch ist, dass sie starke Ergebnisse, ständiges Wachstum und eine perfekte Umsetzung der Unternehmensstrategie voraussetzt. Die vom Regulierer erlaubten Renditen dürften nicht weiter steigen, glaubt der Experte und setzt stattdessen auf Pennon, Italgas und Redeia./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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