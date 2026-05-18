National Grid Aktie
|14,04EUR
|0,13EUR
|0,90%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Die neue Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers, Zoë Yujnovich, habe sich nun zu den strategischen Rahmenbedingungen und ihrer Geschäftsvision geäußert und den Nutzen von KI betont, neue finanzielle Ziele seien aber nicht kommuniziert worden, schrieb Mark Freshney am Freitag. Er hält die Aktie für teuer./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,60 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,06
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:47
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:50
|freenet Sell
|UBS AG
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:38
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|12:08
|Ryanair Buy
|UBS AG
|12:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|11:57
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:55
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|K+S Sell
|UBS AG
|11:43
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:24
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|10:05
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|09:44
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:42
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|06:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.