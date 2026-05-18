National Grid Aktie

14,04EUR 0,13EUR 0,90%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

18.05.2026 12:48:20

National Grid Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Die neue Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers, Zoë Yujnovich, habe sich nun zu den strategischen Rahmenbedingungen und ihrer Geschäftsvision geäußert und den Nutzen von KI betont, neue finanzielle Ziele seien aber nicht kommuniziert worden, schrieb Mark Freshney am Freitag. Er hält die Aktie für teuer./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:48 National Grid Sell UBS AG
14.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 National Grid Outperform Bernstein Research
