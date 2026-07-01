NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1440 Pence auf "Overweight" belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent hält Pavan Mahbubani für eine gute Ergänzung zum Investitionsplan des britischen Netzbetreibers, wie er am Mittwoch schrieb. Denn dies ermögliche ein Engagement im Bereich des wachsenden Strombedarfs in den USA durch Rechenzentren und KI, insbesondere in Texas./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:10 / BST



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