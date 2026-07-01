National Grid Aktie
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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1440 Pence auf "Overweight" belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent hält Pavan Mahbubani für eine gute Ergänzung zum Investitionsplan des britischen Netzbetreibers, wie er am Mittwoch schrieb. Denn dies ermögliche ein Engagement im Bereich des wachsenden Strombedarfs in den USA durch Rechenzentren und KI, insbesondere in Texas./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
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Unternehmen:
National Grid plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
14,40 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
14,26 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
12,25 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani
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KGV*:
-
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