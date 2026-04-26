National Grid Aktie

15,02EUR 0,21EUR 1,42%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

24.04.2026 13:12:47

National Grid Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid mit einem Kursziel von 1160 Pence auf "Sell" belassen. Bei den Mitte Mai anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Netzbetreibers seien keine Überraschungen bezüglich der Ziele für das neue Geschäftsjahr zu erwarten, schrieb Mark Freshney am Donnerstag in seinem Ausblick. Denn dazu habe das Management sich bereits geäußert. Zum Anlagevotum verwies Freshney auf die hohe Bewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14,81 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

24.04.26 National Grid Sell UBS AG
17.04.26 National Grid Sell UBS AG
14.04.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 National Grid Outperform Bernstein Research
13.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

National Grid plc 15,02 1,42% National Grid plc

