National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid mit einem Kursziel von 1160 Pence auf "Sell" belassen. Bei den Mitte Mai anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Netzbetreibers seien keine Überraschungen bezüglich der Ziele für das neue Geschäftsjahr zu erwarten, schrieb Mark Freshney am Donnerstag in seinem Ausblick. Denn dazu habe das Management sich bereits geäußert. Zum Anlagevotum verwies Freshney auf die hohe Bewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,60 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
Analysen zu National Grid plc
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
