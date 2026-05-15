National Grid Aktie
|14,90EUR
|-0,02EUR
|-0,10%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Das Management des britischen Netzbetreibers habe sich zuversichtlich hinsichtlich seines Fünfjahres-Finanzrahmens geäußert, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstag. Die Auffassung sei bekräftigt worden, dass die Finanzierbarkeit einer der wichtigsten zu beachtenden Faktoren sei, die sowohl regulatorische als auch Investitions-Entscheidungen prägten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 18:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,40 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Analysen zu National Grid plc
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
