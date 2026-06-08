National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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08.06.2026 12:03:49

National Grid Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1370 auf 1250 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der mögliche künftige Premierminister Andy Burnham fordere mehr staatliche Kontrolle über heimische Wasser- und Energieversorger, und sorge damit für einige Verunsicherung in der Branche, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die britische Politik habe den Sektor bisher sehr gut walten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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