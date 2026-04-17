National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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17.04.2026 14:28:40

National Grid Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12,73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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