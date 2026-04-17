ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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