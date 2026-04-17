National Grid Aktie
|14,60EUR
|-0,20EUR
|-1,35%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sell
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,60 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Freshney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)