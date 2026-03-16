WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid plc Sell
Unternehmen:
National Grid plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
16,10 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
13,74 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Freshney
KGV*:
