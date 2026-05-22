National Grid Aktie
|14,98EUR
|0,12EUR
|0,81%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 1500 Pence auf "Overweight" belassen. Von dem Stromnetzbetreiber habe es starke Aussagen gegeben, schrieb Dominic Nash am Donnerstag. Die Konzernchefin Zoë Yujnovich habe ihn in seiner positiven Einschätzung von Stromnachfrage, der Schlüsselrolle von Netzen und der anhaltenden Bedeutung von Gas als Energieträger bekräftigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
21.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
21.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
21.05.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.05.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|11:07
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:07
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:07
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,98
|0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:03
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:52
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:47
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|FedEx Buy
|UBS AG
|13:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12:57
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Continental Buy
|UBS AG
|11:45
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:44
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:43
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:43
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11:26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:55
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:55
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:49
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10:43
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|10:40
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:32
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:30
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:18
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research