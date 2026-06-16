National Grid Aktie

14,00EUR 0,00EUR 0,00%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.06.2026 06:54:56

National Grid Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1300 auf 1350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien preisten die notwendigen und geplanten, rekordhohen Investitionen des Netzbetreibers bereits ein, schrieb Andrew Fisher am Montag. Er hob derweil seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre etwas an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Hold
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13,96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,09 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

mehr Nachrichten