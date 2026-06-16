National Grid Aktie
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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1300 auf 1350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien preisten die notwendigen und geplanten, rekordhohen Investitionen des Netzbetreibers bereits ein, schrieb Andrew Fisher am Montag. Er hob derweil seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre etwas an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
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