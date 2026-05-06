National Grid Aktie

14,79EUR 0,02EUR 0,10%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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06.05.2026 18:13:11

National Grid Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pavan Mahbubani passte das Kursziel geringfügig an das jüngste Trading-Update des Netzbetreibers an. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,40 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12,78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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