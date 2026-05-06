National Grid Aktie
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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
06.05.2026 18:13:11
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pavan Mahbubani passte das Kursziel geringfügig an das jüngste Trading-Update des Netzbetreibers an. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,40 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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