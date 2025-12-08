Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Bewertung im Blick
|
08.12.2025 15:38:18
Neue Analyse: DZ BANK bewertet Brenntag SE-Aktie mit Verkaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Auch im Jahr 2026 sei bei dem Chemikalienhändler nicht mit einer Verbesserung der Aussichten zu rechnen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die schwache Nachfrage aus der Industriebranche anhält. Der Fokus der neuen Führung um Jens Birgersson liege nun auf einer weiteren Effizienzoptimierung und dem Heben von Synergien.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 48,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62 345 Brenntag SE-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2025 um 13,3 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
