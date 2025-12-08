Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Grossaktionär
|
08.12.2025 20:36:40
Brenntag-Aktie: Investor fährt Anteil hoch
Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
18:35
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
18:35
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:38
|Neue Analyse: DZ BANK bewertet Brenntag SE-Aktie mit Verkaufen (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|19:15
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:15
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|19:15
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|48,31
|-2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.