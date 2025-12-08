Brenntag Aktie

48,31EUR -1,11EUR -2,25%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 19:15:20

Brenntag SE Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
48,13 € 		Abst. Kursziel*:
-12,74%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
48,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,06%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

19:15 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
14:47 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 48,31 -2,25% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

19:15 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
17:26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
17:07 Airbus Outperform RBC Capital Markets
17:05 Boeing Outperform RBC Capital Markets
16:58 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
16:55 Klöckner Kaufen DZ BANK
16:47 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:42 HORNBACH Halten DZ BANK
16:40 Linde Kaufen DZ BANK
16:39 Air Liquide Kaufen DZ BANK
16:31 HORNBACH Buy Warburg Research
16:31 Henkel vz. Buy Warburg Research
16:26 Aurubis Hold Warburg Research
16:21 Stabilus Buy Warburg Research
16:21 Klöckner Hold Warburg Research
16:19 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
15:11 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:11 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:58 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:48 Airbus Overweight Barclays Capital
14:47 Brenntag Verkaufen DZ BANK
14:45 Apple Neutral UBS AG
14:41 Netflix Buy UBS AG
14:20 EVN verkaufen Baader Bank
14:05 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
13:02 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:52 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
12:51 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12:51 Prosus Overweight Barclays Capital
12:44 Airbus Kaufen DZ BANK
12:26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:23 L'Oréal Neutral UBS AG
11:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:12 TotalEnergies Buy UBS AG
11:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:06 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:04 Oracle Overweight Barclays Capital
11:04 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
10:55 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
10:49 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 HORNBACH Add Baader Bank
08:52 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Netflix Outperform Bernstein Research
08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen