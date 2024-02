Neue Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 233 auf 410 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Rüstungskonzerns und Autozulieferers sei dank einiger geopolitischer Entwicklungen stark gestiegen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der optimistischen Unternehmensziele auf einem Kapitalmarkttag und der jüngsten Aussagen des Konzernchefs habe er seine Schätzungen und das Kursziel angehoben. Der nächste Kurstreiber sei allerdings schwierig zu prognostizieren.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 08:35 Uhr 3,2 Prozent auf 402,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 1,86 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 1 940 Stück. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 39,7 Prozent. Voraussichtlich am 14.03.2024 wird Rheinmetall Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

