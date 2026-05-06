Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Bewertung im Blick
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06.05.2026 13:58:47
Neue Analyse: UBS AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachfragetrends im April zeigten, dass der starke März nicht von vorgezogenen Orders in Erwartung von Preiserhöhungen profitiert habe, schrieb Charles Eden am Dienstagnachmittag. Die Preise spielten zwar eine Rolle, generell sieht der Experte 2026 aber für den Aromenhersteller eher von Absatzvolumina geprägt.
Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Symrise-Aktie konnte um 13:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 75,62 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 24,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 133 701 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 9,8 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Symrise am 30.07.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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