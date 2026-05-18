Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.05.2026 10:45:00
Neue Chatbot-Siri: Apple setzt auf Datenschutz
Dialoge, die sich selbst löschen – und eine eingeschränkte Memory-Funktion: Apple will sich in Sachen KI-Privatsphäre mit iOS 27 vorne platzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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