Neutral für Heidelberg Materials-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das Management des Baustoffkonzerns möchte weiterhin global diversifiziert sein und habe auf hohe Renditen in Schwellenländer-Regionen wie Afrika verweisen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege nach wie vor auf Fusionen und Übernahmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 12:26 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 84,32 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 1,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 199 413 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,2 Prozent zu Buche. Am 22.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:19 / GMT





