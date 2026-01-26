Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
26.01.2026 22:02:00
Nike prüft möglichen Cyberangriff
Eine Ransomware-Bande behauptet, Daten von Nike erbeutet zu haben. Das Unternehmen untersucht den Vorfall. Angeblich wurden auch Designprototypen gestohlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
23.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)