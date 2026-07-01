Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach einer ersten schnellen Einschätzung des Berichts. Erwartungsgemäß habe es an Umsatzdynamik gefehlt, günstige Währungsentwicklungen hätten aber etwas geholfen. In Kombination mit geringeren Ausgaben hätten die Gewinne die Erwartungen recht deutlich übertroffen. In der Telefonkonferenz seien alle Augen auf den Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2027 sowie das Geschäftsjahr gerichtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
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Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 50,00
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
$ 41,05
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Abst. Kursziel*:
21,80%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
$ 41,05
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Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
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