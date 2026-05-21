Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
21.05.2026 21:16:58
Nike Stock Is Testing A Level That Could Define The Next Move
This article Nike Stock Is Testing A Level That Could Define The Next Move originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
21.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)