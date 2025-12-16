Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|200 Megawatt
|
16.12.2025 07:48:41
Nordex-Aktie: Lieferung von 24 Turbinen nach Kanada
Die Windkraftanlagen seien für kalte Klimazonen ausgelegt und würden ab Mitte 2027 ausgeliefert, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|29,64
|0,88%
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst schwächer starten. Auch am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.