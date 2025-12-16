Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

200 Megawatt 16.12.2025 07:48:41

Nordex-Aktie: Lieferung von 24 Turbinen nach Kanada

Nordex-Aktie: Lieferung von 24 Turbinen nach Kanada

Nordex wird für eine Windfarm in der südostkanadischen Provinz New Brunswick insgesamt 34 Turbinen mit 200 Megawatt Gesamtleistung liefern und diese anschließend für die Dauer von 30 Jahren warten.

Die Windkraftanlagen seien für kalte Klimazonen ausgelegt und würden ab Mitte 2027 ausgeliefert, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.

DOW JONES

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
27.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 29,64 0,88% Nordex AG

