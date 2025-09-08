Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Premium-Service-Vereinbarung 08.09.2025 11:18:41

Nordex-Aktie sinkt: Nordex erhält Auftrag aus Portugal

Nordex-Aktie sinkt: Nordex erhält Auftrag aus Portugal

Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten.

Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.

Für die Papiere von Nordex geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,47 Prozent abwärts auf 21,30 Euro.

DJG/sha/hab

DOW JONES

