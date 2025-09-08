Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
08.09.2025 11:18:41
Nordex-Aktie sinkt: Nordex erhält Auftrag aus Portugal
Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.Für die Papiere von Nordex geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,47 Prozent abwärts auf 21,30 Euro.
DJG/sha/hab
DOW JONES
Bildquelle: Nordex,Lukassek / Shutterstock.com
