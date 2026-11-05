NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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05.11.2026 18:01:46
Nvidia, Micron, 8 Other AI Stocks Just Broke Below a Key Technical Support
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|20.11.25
|NVIDIA Hold
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|NVIDIA Hold
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|21.11.24
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.