Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,75 Prozent stärker bei 4 091,57 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,187 Prozent höher bei 4 068,80 Punkten in den Handel, nach 4 061,20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 068,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 104,68 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,049 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 072,42 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bei 3 973,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 848,04 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 2,15 Prozent auf 32,28 GBP), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 144,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,92 Prozent auf 381,50 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,12 EUR) und Bayer (+ 1,36 Prozent auf 34,25 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,38 Prozent auf 61,36 EUR), Diageo (-0,36 Prozent auf 28,06 GBP), HSBC (-0,21 Prozent auf 6,10 GBP), Richemont (-0,18 Prozent auf 110,25 CHF) und BASF (-0,11 Prozent auf 44,78 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 19 537 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 441,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,34 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

