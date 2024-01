Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Am Mittwoch erhöhte sich der DAX via XETRA zum Handelsende um 1,58 Prozent auf 16 889,92 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,682 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,999 Prozent auf 16 793,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 627,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16 921,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 760,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,23 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der DAX mit 16 706,18 Punkten berechnet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 24.10.2023, mit 14 879,94 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 093,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,719 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 963,47 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9,26 Prozent auf 13,57 EUR), SAP SE (+ 7,63 Prozent auf 160,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,50 Prozent auf 27,52 EUR), Siemens (+ 3,37 Prozent auf 167,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,50 Prozent auf 32,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-1,63 Prozent auf 132,40 EUR), Merck (-1,31 Prozent auf 146,85 EUR), QIAGEN (-0,69 Prozent auf 40,52 EUR), adidas (-0,68 Prozent auf 166,14 EUR) und MTU Aero Engines (-0,32 Prozent auf 217,70 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9 418 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 175,853 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at