Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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09.10.2026 09:28:51
Optimismus in Frankfurt: DAX startet im Plus
Am Freitag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,74 Prozent auf 24 989,59 Punkte aufwärts. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,086 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,685 Prozent auf 24 976,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 806,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 958,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 005,41 Zählern.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 576,45 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25 118,27 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 09.10.2025, mit 24 611,25 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,86 Prozent auf 143,80 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 23,32 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 350,30 EUR) und QIAGEN (+ 1,87 Prozent auf 40,32 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 927,00 EUR), Scout24 (-0,14 Prozent auf 71,15 EUR), Airbus SE (-0,03 Prozent auf 187,26 EUR) und Infineon (+ 0,48 Prozent auf 59,18 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 833 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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