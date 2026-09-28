MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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28.09.2026 14:10:59

MTU Aero Engines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Analysiert Douglas Harned versuchte Freitag, die angemessene Bewertung für die Papiere des Triebwerkbauers zu finden. Er setzt letztlich den Faktor 15 auf das operative Ergebnis (Ebit) an. MTU müsse nachhaltig auf aktuellem Niveau haltbare Margen unter Beweis stellen und den Cashflow verbessern, um näher an Rolls-Royce, Safran und Airbus heranzurücken. Den Kapitalmarkttag im November sieht Harned aber als Trigger./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
372,80 € 		Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
373,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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