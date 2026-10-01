MTU Aero Engines Aktie
|375,90EUR
|3,80EUR
|1,02%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die MTU-Aktien gehörten zu den günstigsten Werten im Bereich Luftfahrt und Rüstung, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Er geht davon aus, dass MTU mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 näher an die 16 von Airbus heranrücken wird. Für die 19 von Safran oder die 23 von Rolls-Royce sei das Geschäft allerdings nicht stark genug. Den von den Bären angeführten Vergleich auf Basis der weniger günstigen Free-Cashflow-Rendite lässt Rabier nicht gelten. Der Barmittelzufluss sei verzerrt und die Geschäftsmodelle seien zu unterschiedlich./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
450,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
374,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
375,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,71%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
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|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
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|23.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|375,60
|0,94%
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|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
|07:08
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets