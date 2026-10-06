MTU Aero Engines Aktie

374,50EUR 4,20EUR 1,13%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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06.10.2026 08:37:26

MTU Aero Engines Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
457,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
376,40 € 		Abst. Kursziel*:
21,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
374,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 375,90 1,51% MTU Aero Engines AG

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08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
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05.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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