Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag im Aufwind

Der LUS-DAX gewinnt am Dienstag an Wert.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,61 Prozent fester bei 17 532,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 17 553,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 392,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 933,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 27.11.2023, bei 15 964,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 418,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,71 Prozent aufwärts. Bei 17 553,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,82 Prozent auf 47,64 EUR), Infineon (+ 2,00 Prozent auf 33,89 EUR), Bayer (+ 1,85 Prozent auf 29,12 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,53 Prozent auf 87,44 EUR) und Porsche (+ 1,36 Prozent auf 83,62 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-1,78 Prozent auf 231,70 EUR), Rheinmetall (-1,73 Prozent auf 414,50 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 139,10 EUR), Symrise (-1,10 Prozent auf 96,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,76 Prozent auf 418,30 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 072 597 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,615 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

