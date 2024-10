Optimismus in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Freitag legt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 26 852,89 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 262,320 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,077 Prozent schwächer bei 26 555,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 576,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 915,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 522,96 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 296,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, wurde der MDAX mit 25 538,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 281,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,054 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 6,90 Prozent auf 36,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,11 Prozent auf 69,70 EUR), Gerresheimer (+ 4,04 Prozent auf 79,75 EUR), Nordex (+ 4,02 Prozent auf 13,45 EUR) und Stabilus SE (+ 3,86 Prozent auf 37,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-2,56 Prozent auf 11,04 EUR), TAG Immobilien (-0,85 Prozent auf 16,40 EUR), WACKER CHEMIE (-0,80 Prozent auf 92,22 EUR), RATIONAL (-0,38 Prozent auf 910,50 EUR) und LEG Immobilien (-0,38 Prozent auf 93,78 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 282 706 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 19,096 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,18 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at