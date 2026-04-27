Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Kursentwicklung 27.04.2026 12:26:34

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags freundlich

Der MDAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Montag gewinnt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,91 Prozent auf 30 526,65 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 361,028 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,391 Prozent auf 30 368,19 Punkte an der Kurstafel, nach 30 249,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30 569,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 367,75 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 27 655,45 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 31 727,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 28 294,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,46 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 9,88 Prozent auf 49,38 EUR), Jungheinrich (+ 4,21 Prozent auf 25,26 EUR), LANXESS (+ 2,77 Prozent auf 18,56 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,63 Prozent auf 31,22 EUR) und Salzgitter (+ 2,39 Prozent auf 48,82 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1,91 Prozent auf 45,68 EUR), Porsche vz (-1,24 Prozent auf 40,60 EUR), Talanx (-1,13 Prozent auf 113,90 EUR), JENOPTIK (-0,83 Prozent auf 33,46 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,54 Prozent auf 48,30 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 150 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,732 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,49 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

