Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent auf 27 094,13 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,393 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 27 043,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 043,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 27 111,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 939,70 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 26 120,64 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Stand von 26 838,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Stand von 27 662,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,953 Prozent nach oben. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit KRONES (+ 5,79 Prozent auf 129,80 EUR), Delivery Hero (+ 4,96 Prozent auf 27,83 EUR), Jungheinrich (+ 4,61) Prozent auf 35,86 EUR), United Internet (+ 2,30 Prozent auf 21,34 EUR) und HENSOLDT (+ 2,16 Prozent auf 44,38 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-2,90 Prozent auf 14,05 EUR), TAG Immobilien (-2,72 Prozent auf 12,33 EUR), Nordex (-2,30 Prozent auf 11,88 EUR), LEG Immobilien (-1,53 Prozent auf 78,36 EUR) und HelloFresh (-1,46 Prozent auf 6,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 572 977 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,954 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,99 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

